Parecía que el Necaxa conseguía su primer triunfo en el Torneo Apertura 2023 pero un desafortunado autogol impidió que el esfuerzo en Guanajuato fuera fructífero y no se rebasara del empate 1-1 ante los Esmeraldas justo en la tierra donde 'la vida no vale nada', al menos no vale más que un punto.