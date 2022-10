Leo Fernández revela mensaje de Sinha para ganar el título con Toluca

“Nunca me puse a pensar en igualar a alguien, sino en lo que puedo hacer. Me toca hablar mucho con Sinha y me decía: ‘Ahora te toca escribir la historia’. Para mí, que él me diga eso como una motivación o como la referencia que es, par mí es muy significativo, lo tomo con mucho orgullo porque me gusta tomar ese tipo de responsabilidades, pero no compito y no quiero llegar a ser como nadie, quiero escribir mi propio camino”.