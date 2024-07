Gustavo Lema , director técnico de Pumas , se dijo tranquilo por el funcionamiento de su equipo ante Santos Laguna en partido de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX y que acabó con empate 0-0, aunque no ocultó su frustración por no poder llevarse los tres puntos.

"El resultado es agridulce, no tuvimos la puntería, pateamos 28 tiros al arco, es mucho, siempre cuando uno erra, uno hace el mea culpa, es futbol, hoy Pumas no se lleva los tres puntos porque no es futbol, en cuanto a funcionamiento y plantarse en una cancha que felicitaciones para los que la cuidan, para la lluvia que cayó, aguantó bastante, era un partido accidentado, me parece que Pumas mereció llevarse más.