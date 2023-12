"Cuando quedas eliminado difícilmente te vas con una sensación positiva, bronca por no haber capitalizado un gran primer tiempo que son fundamentales capitalizar en este tipo de juegos, del árbitro prefiero no hablar y me gustaría que los técnicos no hablemos, no me parecieron oportunas las declaraciones de André previo al partido, se lo dije, no le suma a la terna (arbitral) y termina que la acción que marca el rumbo… prefiero no hablar, pero no me gustaron las declaraciones, me parecieron inoportunas que con el equipo, con la institución que tiene está para poner el juego en otras cosas", sentenció Larcamón.