A 21 años de la Final del Torneo Verano 1999 que perdió frente a Toluca en penales (5-4 tras quedar 5-5 en el global), Ricardo Antonio La Volpe , entonces técnico del Atlas , lamentó que ese equipo no se haya podido coronar por el gran futbol que mostró, y reveló, que la directiva rojinegra lo cesó en el 2001 cuando aún tenía contrato y sin liquidarlo.

“Atlas me dio la gran oportunidad y jugaba espectacular, lamentablemente no pudimos salir campeón y lamentablemente los dirigentes se equivocaron, yo tenía un año más firmado, pero se cansaron de mi y me dijeron ‘no queremos que sigas más’, después hablé para mi finiquito y que finiquito, ni que finito”, reveló el Bigotón para Línea de 4 de TUDN.