La promesa del 'Diente' López a León tras elegir el '17' histórico de Boselli

El ‘Diente’ López aclaró los rumores que durante mucho tiempo hicieron eco en Tigres por una supuesta mala relación con el Tuca: “Mucha gente dice que no me llevaba mucho con él por el tema de que no jugaba, pero no fue así. Sí jugué poco con él, pero es una excelente persona que sabe mucho y le dio mucho al club”.