La primera misión de Luis Fernando Tena: retener a Darío Lezcano

Luis Fernando Tena fue presentado con Bravos de Ciudad Juárez y de inmediato fijó como una prioridad retener al atacante Darío Lezcano , quien es pretendido por equipos en México y en la MLS , no obstante, es consciente de que hay ofertas que son irrechazables , por lo que no puede asegurar la continuidad del ariete paraguayo.

"La idea de Darío Lezcano es que se quede, es alguien que ha rendido super bien, todo mundo está contento, la afición lo quiere. Es un jugador muy importante, la idea es que se quede pero no podemos asegurar porque todos sabemos cómo es el futbol, de repente llegan ofertas que no se pueden rechazar, pero la idea es que se quede", dijo en conferencia de prensa.

"De Chivas siempre voy a estar agradecido con Amaury, fue el que me dio la oportunidad, el que me llevó, el que me contrató y fue el que siempre me ha tratado muy bien en los casi 11 meses que estuve ahí, siempre estaré agradecido por la oportunidad de trabajar, de poder estar en uno de los equipos más importantes del país. Hoy por hoy soy orgullosamente el técnico de los Bravos de Ciudad Juárez y en eso me concentro, estoy muy contento de estar aquí, quiero hacer cosas importantes, quiero durar mucho tiempo, quiero que el equipo juegue bien, que le dé alegrías a la gente".