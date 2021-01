Jugador del Querétaro admite que le pegó no jugar en Cruz Azul

Kevin Ramírez pudo haber jugado con Cruz Azul , equipo que lo buscó para el Clausura 2017 y que será su rival en la Jornada 4 del Guardianes 2021. El mediocampista uruguayo narró que en su momento lo golpeó anímicamente que no se haya concretado su llegada a La Noria, pues en ello tenía fincadas ilusiones de crecimiento tanto en lo deportivo como en lo económico, no obstante, explicó que dio vuelta a la página y siguió trabajando bien con su equipo.

“Fue algo de un día para otro que me avisó mi representante que sí estaba la opción de Cruz Azul, pero como que el tema fue perdiendo fuerza y de repente ya no había interés, fue el momento en el que llegó (Martín) Cauteruccio, fue en ese tiempo así que en ese momento me pegó fuerte porque tenía la idea de que iba a salir, de que iba a ir a otro futbol, de que iba a tener una mejora en lo económico y en todo, entonces sí te golpea pero después seguí trabajando normal en Nacional y siempre levanté la cabeza y no me bajoneó”explicó en charla con TUDN.