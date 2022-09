Jürgen Damm prende las redes por burla a Chivas tras triunfo del América

“No se enganchen, es carrilla sana, cuando le picaron los oclayos a mi hermoso Henry Cracktin (que por cierto fue una agresión) lo festejaron como un título y no decían nada, ahora que subo un video sano-chistoso se enojan e indignan, no sean piel delgadita, ustedes me dicen de todo y no ando llorando, es parte del fútbol, siempre con respeto pero sobre todo en paz”, dijo el mismo Damm en sus redes sociales.