Julio Zamora: "Enrique Meza está al nivel de Menotti"

Asimismo, indicó que solicitó al 'ojitos' ir a Newell's Old Boys , equipo con el que Zamora está muy identificado y al que llegó tras su paso por La Máquina.

"Cuando yo me vuelvo a Newell's yo hablé para que el profe Meza venga acá a la Argentina , después no se dio. Pero yo tuve la intención", agregó.

Además, habló sobre su 'idilio' futbolístico con Carlos Hermosillo , el jugador con el que mejor se entendió en el campo, según sus palabras, aunque eso no evitó que llegaran a tener algunos desacuerdos.

"Fue con el que más me entendí dentro de la cancha. Era muy fácil; la primera discusión que tuvo con un delantero, la tuvimos él y yo. Yo en los entrenamientos nunca iba a chocar con un compañero, nunca salteaba a cabecear. Carlos (Hermosillo) me reclama y le dije que a mí nunca me iba a ver saltar en un entrenamiento, pero que en el partido le dije 'quédate tranquilo que yo hago todo'", añadió.