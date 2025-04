Julio González, actual portero de Puebla y quien fuera portero de Pumas e incluso de la Selección Mexicana, contó cómo fue su asombrosa llegada y también su sorpresiva del equipo universitario.

El portero mexicano recordó que hace unos cinco años casi no encuentra equipo y su opción de seguir en el futbol profesional estuvo muy cerca de esfumarse en ese momento.

“Me regreso a México y yo por medio de por un profe que estaba ante en Pumas le pido el teléfono de Marcelo Capirossi que era el entrenador de arqueros. Yo a Marcelo nunca lo tuve (de entrenador) pero lo había enfrentado varias veces. Siempre me saludaba muy amable”, dijo en el podcast el RePortero.

Vi que salió (Miguel) Fraga de Pumas y solo estaba el pollo (Saldívar) y le marque y le dije: ‘Oiga profe, si hay alguna oportunidad a mí me gustaría ir va Pumas’. Y me dice: ‘Mira Julio, a mí me gusta mucho tu perfil pero la realidad es quieren darle la prioridad a los porteros de cantera y ahorita no se puede. Voy a hacer mi lucha, me interesaría que vinieras conmigo, porque siempre me has gustado desde que te enfrenté, pero vamos a ver’”, agregó.

“En ese momento el director deportivo de Pumas era Chucho Ramírez. A mi Chucho me tocó como director técnico de las selecciones menores y bueno, pues yo ya estaba viendo para vender seguros literalmente. Justo acaba de ir a Torreón a verme con la persona que iba a trabajar y con mis excompañeros de Santos para decirles que los que necesitaran…pues a venderle seguros y con la persona con la que iba a trabajar yo iba a llevarla para la ciudad de Puebla para el tema de los seguros.

Solamente le dije, ‘dame chance de aquí al 1 de febrero a que acaben los registros para ver si se arma’, tengo una velita ahí a ver si se prende’. Y el 28 de enero a las 5 de la tarde estaba en mi casa y recibo una llamada de Capirosi y me dice: ‘Julio, ya se armó. Te va a marcar Chucho Ramírez, te van a ofrecer un contrato de 6 meses, con un salario muy bajo, ¿lo tomas de tercer portero? Y me fui de cabeza. Así fue mi llegada a Pumas”, concluyó.

Su sorprendente salida de Pumas

Julio González también habló de su salida sorpresiva de Pumas, luego de haber protagonizado una discusión con Gil Alcalá, el otro portero del equipo en ese entonces.

El mexicano reveló cómo fue el momento en el que se tomó la decisión de que dejaran el equipo, misma que tomó totalmente el entrenador de ese entonces Gustavo Lema.

“Regresé a jugar la Liguilla, el último partido me fe muy mal. Yo salí caliente. Creo que cualquier portero después de que le meten cinco goles y se equivoque como yo me equivoqué en el último. Me meto al vestidor, me hice de palabras con Gil, le dije unas palabras, él se enojó, reaccionó y nada más, una discusión de palabras”, reveló.

“Al día siguiente nos cita nuestro entrenador de porteros, aclaramos nuestras diferencias, nos dijimos las cosas que yo no estaba de acuerdo de él, que él no estaba de acuerdo de mí”, tras esa situación fue citado por Lema e informado que no contarían más con sus servicios.

" Acabando esa reunión me habla Gustavo a su oficina y me dice 'Julio ya no voy a contar más contigo', le digo por qué y me dice 'no me gustó la discusión que tuvieron en el vestidor y tomé la determinación que se fueran los dos'. El creyó que era lo mejor para el equipo que nos fuéramos los dos. Yo creía que se podía arreglar hablando o con una multa, algo”, puntualizó el ahora arquero de La Franja.