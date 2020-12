Julio Furch: "Espero vivir en Atlas lo mismo que en Santos o más"

Llegar al Atlas fue una decisión que tomó Julio Furch en conjunto con la directiva de Grupo Orlegui, dueña del cuadro rojinegro y de Santos. Aunque no fue algo decidido al 100% por el delantero, ahora él mismo asume nuevas responsabilidades y, sobre todo, deseos de convertirse en un referente del equipo jalisciense en el Guard1anes 2021.

En charla con TUDN, el atacante explicó a qué se refirió cuando dijo que la decisión la tomó por "tratar de ayudar a la gente de Orlegui que siempre me ha dado la mano".

"Cuando me tocó salir de Veracruz, la gente de Santos me recibió de excelente manera y ahí fue donde conocí a Pepe Riestra. Él fue uno de los primeros que me llamó para venir a Atlas, el tratar de convencerme y hacer algunas cosas para que yo pueda sentirme bien creo que eso me lo han demostrado en Santos.

Sé más o menos a lo que vengo, la gente de Orlegui siempre me ha tratado excelente, no tengo nada en contra de ellos, siempre me han abierto las puertas y bueno ahora su segundo club, eso habla de una conexión muy buena y linda que hay con ellos. En Santos hemos vivimos buenos momentos y espero vivir lo mismo a más aquí en Atlas, porque ellos hicieron un esfuerzo para poder traerme aquí".



Hace apenas unos días, Atlas hizo oficial la incorporación de Julio Furch, quien reveló la forma en que se decidió su llegada al equipo. Pese a esto, ahora el atacante da la vuelta a la página y se enfoca en convertirse en un elemento de peso con los Zorros.

“La responsabilidad es de todos, el compromiso también, pero bueno, uno llega con un cartel grande y tengo que estar a la par de eso, la gente me va a exigir quizá un poco más de lo que viene exigiendo, eso es algo que me motiva, que me gusta. Trataremos de hacer una buena conexión y responderle a la gente, que ellos sepan que siempre dejo todo en la cancha; las cosa pueden salir o no, pero las ganas, la actitud y la fuerza siempre van a estar puestas para conseguir lo mejor con el equipo", aseveró.

De igual forma, Furch contó sobre el acercamiento con Diego Cocca, actual técnico del Atlas.

"Fue el primero que me llamó invitándome a venir. Eso es muy bueno, recibir el llamado de un técnico no pasa seguido y lo valoré mucho, fue una de las cosas que más me emocionaron para venir. En el primer entrenamiento se ve que los chicos me han hablado muy bien de el y tener una conexión entre todos es lo ideal, porque somos un equipo que trabaja para el bien común de Atlas. Le ha ido muy bien en su carrera ha conseguido cosas importantes con Argentina, espero que podamos hacer un buen equipo y que podamos darle una alegría a la gente de Atlas", finalizó.