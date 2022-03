Juárez llega a cinco partidos sin ganar y Tuca indica que su renuncia está sobre la mesa

"Aquí nadie tiene varita mágica, no soy mago, soy entrenador de futbol; No me siento tranquilo, al contrario, si alguien piensa, mi renuncia está desde el torneo pasado, no de ahorita, yo asumo mi responsabilidad y la directiva tiene la decisión, pero mientras tenga la oportunidad de estar al frente del equipo lo que haré es seguir trabajando", indicó.