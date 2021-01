El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, descartó rotundamente que su equipo tenga dependencia de Jonathan Rodríguez o de cualquier otro jugador. Esto a pesar de que el ' Cabecita' fue el máximo goleador de toda la Liga MX en el 2020 con 22 anotaciones.

"Esa parte la descartó, no hay dependencia por jugadores con gran capacidad, ( Jonathan Rodríguez) terminó con una molestia y poco a poco se va recuperando, si lo recuperamos físicamente seguro aportará aún más en lo colectivo, eso podría opinar de él, no lo veo pensando en la salida, me habían dicho que le costaba las relaciones con los técnicos, pero me ha tocado estar muy bien, estoy sorprendido con él en ese sentido", señaló en conferencia de prensa.

Por otra parte, el técnico peruano salió en defensa del defensa Julio Domínguez y Jesús Corona. El estratega afirmó que si están jugando como titulares también en su gestión es porque se lo han ganado con su desempeño.

"Un poco son las leyendas urbanas que pasan en todos los futboles... cuando pasa algo malo casi siempre los responsables son los que más tiempo tienen en el equipo. Me tocó ver al Cata llegando a la institución, igual Chuy, veo el respeto y la admiración que tienen los chavos hacia ellos, hoy están acá por su rendimiento. Cata es de lo mejor, ellos saben que conmigo van a trabajar si los veo marcando una diferencia”, aseveró.

Juan Reynoso dijo que no se desprenderá de jugadores como Walter Montoya, Bryan Angulo y Pol Fernández hasta no tener refuerzos. No descarta que alguno de ellos pueda mantenerse en Cruz Azul.

"Me imagino de la inquietud de la gente, nosotros en lo institucional no queremos apresurar las cosas, estamos buscando que se aceleren, pero no podemos meternos presión aún, los estoy viendo, valorando, hay gente que me ha sorprendido pero depende de las posibles bajas, sería poco inteligente desprendernos de alguien cuando aún no ha llegado nadie", apuntó.