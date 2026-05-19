Tigres Juan Pablo Vigón anuncia retiro del futbol con Tigres la próxima temporada El cuadro regiomontano recibió una noticia inesperada tras su eliminación del CL26.



Video Juan Pablo Vigón se retirará del futbol con Tigres el próximo año

El plantel de Tigres ha recibido una noticia sobre el futuro cercano de una de sus figuras a semanas de haber caído eliminados del Clausura 2026 de Liga MX ante Chivas.

De acuerdo con Vladimir García, reportero de TUDN, Juan Pablo Vigón, apoyado por su familia, tomó la decisión de retirarse del futbol profesional defendiendo los colores de Tigres el próximo año.

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Vigón renovó un año más con Tigres sin opción de extensión, ya que busca retirarse con un título más durante la temporada que le restará a partir de este verano.

El futbolista tiene pensado realizar estudios en gestión deportiva y seguir vinculado al futbol en otra faceta.

Tras su llegada a Tigres proveniente de Pumas, Juan Pablo Vigón ganó la Liga MX en 2023, el Campeón de Campeones, Campeones Cup, y cumplirá 15 años de carrera cuando se retire.