    Tigres

    Juan Pablo Vigón anuncia retiro del futbol con Tigres la próxima temporada

    El cuadro regiomontano recibió una noticia inesperada tras su eliminación del CL26.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Juan Pablo Vigón se retirará del futbol con Tigres el próximo año

    El plantel de Tigres ha recibido una noticia sobre el futuro cercano de una de sus figuras a semanas de haber caído eliminados del Clausura 2026 de Liga MX ante Chivas.

    De acuerdo con Vladimir García, reportero de TUDN, Juan Pablo Vigón, apoyado por su familia, tomó la decisión de retirarse del futbol profesional defendiendo los colores de Tigres el próximo año.

    PUBLICIDAD

    Vigón renovó un año más con Tigres sin opción de extensión, ya que busca retirarse con un título más durante la temporada que le restará a partir de este verano.

    El futbolista tiene pensado realizar estudios en gestión deportiva y seguir vinculado al futbol en otra faceta.

    Tras su llegada a Tigres proveniente de Pumas, Juan Pablo Vigón ganó la Liga MX en 2023, el Campeón de Campeones, Campeones Cup, y cumplirá 15 años de carrera cuando se retire.

    El próximo 30 de mayo, Vigón tiene una gran oportunidad de sumar un título más en su carrera con Tigres en la final ante Toluca de la Concacaf Champions Cup a disputarse en el Estadio Nemesio Diez.

    Relacionados:
    TigresJuan Vigón

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX