JJ Macías revela que la pasó mal en inicios en Chivas: "Llegaba llorando a mi casa"

“Llegaba llorando a mi casa, pero el apoyo de mis padres siempre fue fundamental…. No, tú tienes que chingarle, ya después me dijo su auxiliar, o el preparador físico de ese entrenador, ‘no pues dice otro tipo de sufrimiento’. No pues ve al psicólogo ‘caón’, tienes varias heridas de la infancia que sanar. Agradezco a ese preparador físico que me dijo eso, abrí el panorama. Pasaron cosas después, no voy a decir qué cosas, porque van a saber qué entrenador fue”, dijo José Juan Macías en el podcast del ‘Canelo’ Ángulo.