Dinenno niega que eliminación del Tri en Catar haya sido catastrófica

"Creo que el país y la liga tienen mucho para dar en el futbol, porque para mí es un futbol de élite, por más que muchas veces se le quiera bajar el valor. Después obviamente entiendo la parte de la Selección, yo tengo mi punto de vista que el Mundial no fue la catástrofe que muchos quieren hacer creer, pero ese es punto de vista de Juan Dinenno no quiere decir que sea o no un hecho".