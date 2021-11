“Me puse a hacer muchas visorías con muchos equipos y al último equipo al que fui fue a Chivas, fui, quedé y dije 'pues bueno, yo aquí me quedo, me gusta Chivas, le voy a Chivas, mi papá también le va a Chivas. Entonces, pues yo aquí me quedo'. Me dijeron que me fuera como en cuatro meses. Antes de eso yo ya había venido a Santos en la Copa Peñoles, quedamos campeones y también esa vez me dijeron que me quedara y no me vine”, contó el extremo en exclusiva con Daniel Velasco, reportero de TUDN.