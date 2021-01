Este domingo en el triunfo 2-0 sobre Pumas debutó con Querétaro Joshua Canales, jugador costarricense de nacimiento pero con pasaporte hondureño por la nacionalidad de su padre.

El jugador ya jugó un mundial Sub-17 con el conjunto catracho, pero aceptó que aún no tiene tomada una decisión respecto a qué selección representar.

"Es algo que hasta el día de hoy no he decidido bien, pero por cuestiones familiares nos inclinamos un poco más por Costa Rica porque siento que en Honduras salí triste y lastimado por las situaciones que viví allá, pero no es algo que esté cien por ciento decidido", aclaró para el diario Diez.

El futbolista de 20 años está registrado como 'tico' en la Liga MX y aclaró que sus razones se deben al maltrato que recibió en Olimpia, donde realizó su proceso formativo desde los 11 años.

"En el transcurso de un año sufrí dos lesiones de rodilla y nunca sentí el apoyo del equipo y casi de nadie, siempre decían 'jugador de vidrio' y al final mi rendimiento era bueno y nunca tuve llamado a Primera División. Tenía un mal sueldo, viajaba de Valle de Ángeles hasta Tegucigalpa (30.5 km de distancia) para entrenar. Era más gasto el que hacía que lo que ganaba. Al final siento que nunca tuve el apoyo de nadie, por eso me fui a Costa Rica que fue donde agarré más nivel y confianza", agregó.

¿Hay resentimiento? La respuesta Canales fue clara: "Sí, pero más con la gente que me tuvo", matizó. "Siento que en Olimpia me trataron mal y la Sub-20 me dieron un mal trato cuando fui a un microciclo con el señor Carlos Tábora. Desde allí fue un poco de resentimiento de mi parte pero a nivel futbolístico porque mis mejores amigos son hondureños".

Reiteró que "primero quiero llegar a mi top y después ya decidiré, aún no me siento al cien, el entrenador me ha dicho que depende de mí, que me ponga bien físicamente y pasará lo que tenga que pasar" respecto a lo que ha hablado con 'Pity' Altamirano y su decisión sobre que selección representar.