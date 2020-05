José Saturnino Cardozo descifra la clave del éxito de André-Pierre Gignac

José Saturnino Cardozo no es ajeno a las comparaciones con André-Pierre Gignac , pero en exclusiva para Versus Digital opinó sobre por qué ha sido tan exitoso el francés de Tigres.

"La verdad es que no sabía qué estaba haciendo en esa posición... Fue un sueño... Se hizo por el entendimiento que tenemos y siempre dar al compañero mejor ubicado", explicó José Saturnino.

Además, no se esconde de quienes creen que el gol pudo ser en fuera de lugar, pero cree que no hay forma de asegurarlo.

"Como que se ve, pero ya no hay repeticiones entonces no podemos decir si hay fuera de lugar o no. Como que se ve un poquito adelantado, pero mínimo, era muy difícil poder cobrar esa jugada en ese momento. Ahora puedes crear una polémica muy interesante", comentó.