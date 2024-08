José Manuel de la Torre aseguró que su puesto al frente del Puebla no se encuentra en riesgo tras el mal arranque que ha tenido el equipo en el Apertura 2024 .

En entrevista para Línea de 4 el estratega mexicano también habló sobre lo complicado que fue llegar a un equipo con cifras no muy buenas, pero aseguró que con el plantel que tiene puede lograr grandes cosas.

" No (no hay amenaza), en las pláticas que tengo con los directivos no se ha tocado el tema, complementando al plantel y tratar de corregir los detalles que se observan en el plantel"