José Luis Real, el DT que hizo 'explotar' a Chicharito, lanza advertencia

José Luis Real, extécnico de Chivas , advirtió que Javier 'Chicharito' Hernández, flamante refuerzo del Rebaño , no llegaría al Rebaño si él no estuviera seguro de que aportaría al conjunto rojiblanco.

"Hablo exclusivamente de lo futbolístico, hay más cosas que va a poder ser influyenye en el equipo, en la institución, seguramente conociendo a Fernando Hierro, Javier no aceptaría llegar a Guadalajara si no tuviera la seguirdad de que va a aportar al equipo, nos tocará aclarar las dudas que pueda haber, ya teníendolo aquí".

"Les falta lo que tiene Javier, la experiencia que ha tenidos, el conocimiento, vivencias que ha tenido, y no se puede ir solo como se han ido los centros delanteros desde Omar Bravo, Macías tiene talento, los demás que han venido también, pero si no llega un referente como lo fue Omar para Javier, y como lo puede ser Javier para los que están en la institución, se van a tardar más tiempo en lograr lo que por su talento puedan lograr para el equipo".

JOSÉ LUIS REAL RECUERDA CUANDO 'SALVÓ' A CHICHARITO DEL RETIRO

"Cuando me tocó recibir el primer equipo estaba desanimado, después de que jugó con 'Chepo' iba a salir del club, hubo una etapa en la que no llegaba a Primera, le dije que iba a jugar, me creyó y confió en que se podía quedar para jugar, las cosas resultaron bien, hizo pareja con Omar Bravo, jugó los últimos partidos".