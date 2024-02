José Juan Macías , no juega con Chivas desde la Jornada 3 del Clausura 2024 . Han pasado tres duelos de Liga MX y dos de Concacaf Champions Cup , y no aparece.

Y en la fecha 7 de la liga mexicana, tampoco lo hará porque no ha sido convocado para el encuentro ante Mazatlán que se celebrará en el Estadio El Encanto el viernes 16 de febrero.

No hay una razón oficial de porque el atacante no ha visto acción con el equipo, pero distintas versiones periodísticas indican que tiene que ver con que su estado físico no es el ideal. Esto luego de que pasó 16 meses sin jugar aquejado por una ruptura de ligamento de una de sus rodillas.