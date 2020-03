José Cardozo sobre Gignac: “Me gusta mucho, tiene cosas mías”

“Gignac desde que llegó ha demostrado que es un excelente jugador, me gusta mucho. Tiene cosas mías, movimientos que yo hacía cuando jugaba, cosas que nos parecemos, otras no.

“Él sale mucho del área, yo salía poco, me mantenía alrededor del área grande de repente por el sector izquierdo porque agarraba potencia. Es un jugador que me encanta, completo, le pega con la derecha, la zurda, cabecea bien, hace doble movimiento que es lo que me gusta.