José Cardozo pensó tendría un paso efímero por México

José Saturnino Cardozo, ídolo en el Toluca y quien este 19 de marzo cumplió 49 años de edad, reveló que no esperaba pasar tanto tiempo en México, mucho menos marcar tantos goles e imponer marcas.

El paraguayo señaló que le sorprendió que el presidente de los Diablos Rojos lo mantuviera pese a que hubo un par de técnico que no lo contemplaban en sus planes.

“Yo esperaba comprar pasaje y regresar a Paraguay porque era muy difícil que un club te pueda soportar, no era fácil apostar por un jugador que no ha demostrado nada, me compraron caro.

“Me sorprendió el club cuando terminó mi contrato y me citan en la oficina y me dicen que tenía un año más de contrato sin haber jugado. En una pretemporada, (Luis) Garisto me dijo que no iba a contar conmigo, de repente el presidente llega y me dijo que me iba a quedar porque habían apostado por mí, creía mucho en mi capacidad aunque el técnico no estaba de acuerdo.

“Era raro en ese momento que el presidente diga aunque no le guste al entrenador se queda un jugador. Si no le gusta, se va él. Pasó lo mismo con el ‘Zurdo’ López, no estaba en planes para continuar en Toluca, me venía recuperando de una lesión en una rodilla, pedí permiso de hacer pretemporada, pero iba por mi cuenta”.