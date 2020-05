“A mí me toca ir a la Selección a Copa América, cuando llega Gignac yo no estaba en el equipo, cuando llego, estábamos jugando la Copa Libertadores, yo no lo conocía, me subo al avión, me siento en mi lugar, me paro al baño y lo que veo es que me ponen tapas debajo de mi asiento y me ponen agua, volteo y lo veo a él, y me dice ‘¿qué?’, y me empieza a aventar cosas, era su manera de decir ‘Hola, soy Gignac’, no se presentó conmigo, empezó a bromear, ya estaba acoplado”.