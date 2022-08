Jorge Sánchez se despide de América al borde del llanto: "Mi infancia fue muy complicada"

" Nadie conoce mi historia y no hace falta que la conozcan, no me importa, no me interesa esa parte, yo sé todo lo difícil que viví con mi familia, fue un momento muy complicado, yo vengo del barrio bajo y no voy a entrar a detalles, viví una vida muy complicada, muchas cosas que me dan sentimiento, me quedo muy contento, muy alegre porque a pesar de todo lo que he vivido nunca he bajado los brazos y mi familia tampoco", externó en entrevista con Julio Ibáñez, de TUDN, con ojos llorosos para después profundizar sobre el tema.