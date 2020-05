Jorge Sánchez habla de su error en la Final "me voy a seguir equivocando"

"Yo sé que son cosas que pasan y que uno no quiere, a veces uno quiere todo color de rosa. Fue un momento muy difícil para mí que a veces me pasa por la cabeza, pero son cosas que pasan y no me voy a dejar de equivocar en el futbol, son equivocaciones a las que todos nos arriesgamos y no queda de otra más que seguir trabajando, luchando y creyendo en ti, no en lo demás", señaló.