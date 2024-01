"La expectativa es muy grande y bueno, primero que nada queremos ver cómo está él, físicamente sabemos que está bien, futbolísticamente ya sabemos lo que puede dar, viene entrenando, viene jugando, compitiendo, es bueno, pero hay una cosa que no es tangible, la parte emocional, ha habido mucho, ha habido despedidas, todo esto de hoy y lo de mañana.

"Me gustaría hablar con él y a raíz de eso tomar una decisión, pero hay una parte que no es que le tenga miedo, pero sí la tengo que tener en cuenta que es la parte emocional, es un desgaste que no es tangible", comentó Bava para TUDN en Línea de 4.