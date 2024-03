Para Jorge Bava , entrenador de León , el partido ante Chivas de Jornada 11 de la Liga MX no será fácil, ya que niega que el Rebaño llegará con los ánimos por los suelos tras la goleada ante América correspondiente a la Concacaf Champions Cup.

“Sería un error para nosotros creer que un equipo como Chivas está vulnerable. Tenemos la obligación de dar a los jugadores la información del mejor Chivas, porque lo demostró. Si no lo consigue, mucho mejor para nosotros, pero tenemos que mostrar que Chivas tiene muchos atributos, porque tenemos que estar precavidos.

"Sin duda, un orgullo poder enfrentarlo, no recuerdo haberlo enfrentado como jugador, creo que no, se fue antes, pero sí ahora como entrenador. Es bueno que jugadores como él, como Andrés (Guardado), vuelvan al país, sobre todo para la afición, no solo de los equipos, sino de todo México. Para el aficionado joven que de repente siempre lo vio por televisión y ahora poder verlo en vivo, creo que está bueno que ese tipo de figuras vuelvan al país de sus orígenes".