“De mí no faltó nada, yo me dediqué, creo que estaba haciendo las cosas bien en el club, tal vez tenía un estilo completamente diferente a los porteros que estaban, pero también tienes mucha razón lo que dices, la camada, toda esa camada de porteros pues era muy buena desde Corona, Talavera, Ochoa , el mismo Michel en su momento, había una camada muy fuerte y tal vez más grande y más experimentada que yo. Pero yo creo que va más por el hecho de que estuve en el momento menos indicado a la hora menos indicada ”, afirmó Orozco.

“ No Memo, no party. Memo es Memo, yo creo que él se ganó el derecho de jugar hasta cuando sus capacidades le den. Yo creo que él sabrá si le da y va a ser muy honesto, no solamente con el cuerpo técnico y sus compañeros, sino con él mismo, yo considero que es uno de los mejores arqueros de México y mientras él tenga las capacidades que hoy en día tiene, yo creo que fácilmente puede llegar porque es un portero muy disciplinado.