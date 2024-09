“ Para mí es grande , parece que Pumas atraviesa un momento complicado en el protagonismo del futbol mexicano, 13 años de no ser campeón, dos finales con mucha distancia de una a otra además perdidas, sin título internacional… pero no puedes dejar de lado la historia lo que le ha aportado pumas al futbol mexicano , en cuestiones de títulos, de aportes a la selección mexicana, al extranjero, en fin, me parece que si la historia y lo que ha aportado universidad a largo de la historia del futbol mexicano no puede quedar de lado, pero si entiendo y comparto de que un equipo grande tiene que ser vigente constantemente y Pumas lo ha dejado de serlo” indicó Beltrán.

“Otra cosa es la continuidad de los debuts, si analizamos los debuts que ha tenidos Pumas en los últimos años nos vamos a encontrar con muchos nombres, pero de repente hay muchachos que debutan un partido y si vuelven a jugar lo hacen uno o dos años después y eso evidentemente no es un proceso… y la tercera, Pumas en los últimos años ha tenido un presupuesto mucho más amplio y me parece que ha habido contrataciones o inversiones que no han sido bien planeadas y que desafortunadamente no ha dado resultados como se esperaban y esas son algunos factores que han provocado que Pumas no sea consistente y que casi ya tengan 13 años sin un título”, indicó Joaquín Beltrán.