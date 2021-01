Joao Maleck habló con los micrófonos de TUDN y aseguró estar profundamente arrepentido de todo lo que sucedió con su accidente, en el cual perdió la vida una pareja, el futbolista aseguró que apoyará a los niños y a los familiares de las víctimas del lamentable suceso, así tenga que dejar el futbol y ser albañil.

“Les prometí que los iba a apoyar económicamente, porque dependían de los ingresos de su padre y poco o mucho me comprometí a ayudarles y les dije que así trabajara de albañil les iba a ayudar, eso no me lo pidió la justicia, esto es un compromiso mío, me sal de corazón ayudarlos porque siento que es mi deber, ayudar económicamente, platicar con ellos para que me conozcan mejor porque muchos me tachan y me juzgan de algo que siento que no soy, tengo ese compromiso económico y a ayudarlos”, apunta Maleck.

El jugador asegura estar arrepentido y quiere convertirse ahora en un ejemplo para todos los jóvenes.

“Tengo una revancha personal, ayudar a mucha gente, dos niños y a los familiares del accidente que tuve y tengo que salir adelante por mi y mi familia porque también fue muy duro para ellos, porque a lo mejor la gente solo se pone a ver un lado y a mi también me ha costado vivir eso, nunca me imaginé, tengo un hermano menor, sufrió mucho en su escuela a todos nos cambió la vida”, asegura Maleck.

En cuanto a la relación que ha tenido con los familiares de las víctimas Maleck señala: “He intentado respetar su dolor, tuve la oportunidad de hablar con la madre de una niña pequeña, me disculpó y más adelante tendré que buscarlos, marcó sus días y los míos, sería muy egoísta de mi parte dejarlos de lado y nunca me voy a olvidar de ellos.Desde el primer día le dije a mí mamá que iba a salir siendo mejor persona, porque es más importante que ser mejor futbolista, me paso esta prueba porque dios quiso, adentro me enfoque en el futbol, pero sobre todo en ser mejor persona”.



“Nunca me desentendí, lo primero que hice fue preguntar cómo estaban entiendo que fue mi responsabilidad hasta cierto punto, fue algo que le pudo haber pasado a cualquiera, aceptó que fue un error de mi parte, muy duro, pero le pudo haber pasado a cualquiera y ya en el hospital no me quisieron decir que había sucedido, le pregunté a mi mamá cómo estaban las otras personas, me platicó porque no me quería decir y le dije que me hubiera gustado cambias la moneda, que me hubiera tocado estar del otro lado porque es algo muy duro.

Finalmente Maleck habló de los señalamientos que se hicieron por el consumo de alcohol: “Esa noche había ingerido el mínimo alcohol, porque mucha gente no lo sabe pero en una primera prueba me salió un mínimo porcentaje en la orina y en la sangre me salió negativo porque yo iba consciente, en todo momento yo estuve consciente porque yo sabía que iba a conducir un vehículo y fue una desatención de mi parte”.