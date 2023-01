Jesús Molina revela cómo se ganó un lugar en Pumas para el Clausura 2023

"Llego el 19 de diciembre a México y dije 'es una oportunidad, me la voy a jugar'. Del 20 al 23 entreno con Pumas Tabasco y jugamos un partido amistoso con Alebrijes. Creo que hice bien las cosas, me citan el 26 (de diciembre) para regresar con Pumas Tabasco y estando allá me hacen el llamado de que me presente con el primer equipo a entrenar, iba a seguir la observación. Gracias a Dios el 30 me dicen que sí me voy a quedar, que había llenado el ojo y que solamente iba a ser un tema económico con los directivos".