Jesús Molina, entre lágrimas, anuncia su retiro del futbol profesional

“Quiero anunciarles a todos que he decidido retirarme como futbolista profesional. Ha sido decisión difpícil, pero pensada y madurada con mi familia. Agradezco a todos los equipos, aficiones y directivos por darme la oportunidad. Me siento un privilegiado por haber jugado casi 17 años de carrera, pero es el momento adecuado para tomar esta decisión”, afirmó el mexicano entre lágrimas.

“Con Pumas, agradecido de por vida, cuando parecía que sería la final de mi carrera, confiaron en mí y me dieron la oportunidad y si bien no pude corresponder a lo que tenían, no se lograron los objetivos, pero me voy contento porque di lo mejor de mí”, maniestó un conmovido Molina.