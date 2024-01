Jesús Gallardo sufre lesión en la rodilla; apunta al quirófano

Diego Medina , reportero de TUDN , reveló en Insiders que Gallardo no ha jugado en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX debido a esta lesión originada, aparentemente, por un golpe muy duro al final de la pretemporada.

Gallardo no tendría un problema grave, es decir, de ligamentos o algo similar; no obstante, el golpe no se habría tratado de la mejor forma desde un inicio y eso ha orillado que la lesión se torne más complicada, como la acumulación de líquido y presencia todavía de inflamación.