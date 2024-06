Jesús Gallardo llega al Toluca para volver al Tri e ir al Mundial 2026

“Sentí que mi ciclo en Rayados se había terminado, quería un cambio de aires, se lo había comentado a mi representante, que buscara otro club. Al saber de la importancia de Toluca y que me querían, la verdad que me trajo muchísimo.

"El proyecto, que querían darme la oportunidad de jugar para estar en la Copa del Mundo... todas esas cosas me motivan. Sé que me lo tengo que ganar dentro de la cancha, pero que el técnico y la directiva te marquen y te hagan sentir que realmente te quieren aquí, esto te motiva”, mencionó en exclusiva para Línea de 4 de TUDN .

“Sí me causó un poco de preocupación de que se viene la Copa del Mundo y quisiera seguir compitiendo en la lateral izquierda, la cual es la posición en la que me siento muchísimo más cómodo”, señaló.

Sobre qué sintió de quedar fuera de la Copa América, Gallardo comentó: "Yo lo tomé muy tranquilo, no era como que no merecía estar ahí, pero sabía que no estaba jugando tanto en Rayados, en la lateral izquierda, entonces dije ‘no pasa nada, el joven que vaya que lo aproveche, que lo disfrute’".