Corona admite impotencia y molestia por no poder competir en Cruz Azul

"Fíjate que en un momento, en la temporada pasada, yo lo hablé hace unos meses contigo, acerca de que no podía competir por la condición de mi lesión, posteriormente tuve la recuperación importante, y ya para el inicio de la temporada ya estaba listo, me puse a las órdenes del entrenador, pero parecía que simplemente estaba aquí para entrenar, que no iba a tener opciones, no iba tener competencia.