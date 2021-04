Javier Aquino asegura que en Tigres sienten vergüenza deportiva

El torneo para Tigres no ha sido fácil. El equipo se encuentra en la posición 14 de la clasificación merodeando los puestos de Repechaje , algo no tan común para una institución acostumbrada a pelear en los primeros lugares, situación que tiene en cuenta Javier Aquino , jugador universitario quien descartó que se sientan apenados aunque admitió que la sensación del plantel es de vergüenza deportiva pues saben que pueden dar más.

"Bueno pena yo creo que no, te voy a decir porque... no, no lo tomo como pena porque nosotros venimos a realizar todos los días nuestro trabajo, venimos entrenar a poner el 100% los resultados nos están dando y vergüenza deportiva sí, sin duda, porque el equipo no puede estar en esa situación porque somos un plantel que nos hemos acostumbrado a siempre estar peleando en la los primeros lugares y buscar llegar siempre las finales y vergüenza deportiva; pena no porque también realizamos trabajo pero, sin duda, que tenemos todas las ganas de de revertir la situación y de poder sumar de a tres ya para poder para poder calificar", dijo en charla con TUDN.