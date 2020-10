Señalar a Cruz Azul como un equipo que no consigue campeonatos fue un error de Javier Aquino, quien así lo asumió al admitir que todo fue producto de la calentura tras la Semifinal de la Copa por México, en la que la Máquina y dejó en el camino a Tigres.

Para Aquino, todo sucedió rápido y sin pensarse, situación de la que se arrepiente debido a que su agradecimiento y cariño por Cruz Azul es latente. Aquella noche del 15 de julio del año en curso, Javier dijo a los jugadores que " Cruz Azul tenía 30 años sin ganar nada y quería venir a pelear".

"El momento fue una calentura yo también fui parte de esa historia sin duda, no logré conseguir nada en Cruz Azul, pero lo que sí le comentaba también, en parte a jugadores del Cruz azul, es que es lo que aprendí en Cruz azul están bien no burlarte de nadie. Sin duda alguna porque cuando fui jugador de Cruz azul ningún rival podría decirte que yo Javier Aquino, como futbolista, fui y me burlé de ganar un partido, una serie o de perder", recordó el ahora futbolista de Tigres en charla exclusiva con TUDN.

Durante la misma señaló que optó no hablar del tema a lo largo de tres meses debido a que, consideró, "fue totalmente desatinado. Preferí guardar silencio, estar tranquilo, en paz con mi familia, con la gente que sabe cómo soy, con la gente que me quiere y que sabe que esa situación ese altercado no me representa (...) Yo siempre he respetado todos los clubes en los que he estado. Hoy en día vivo una etapa grandiosa en Tigres estoy totalmente agradecido con Tigres ".

De igual forma, Aquino reiteró su agradecimiento con la Máquina, equipo en el que debutó como jugador profesional en México.

" Cruz Azul fue el lugar que me formó como futbolista como persona, donde me abrieron las puertas, donde me dieron una oportunidad de ser futbolista, de quizás demostrar o intentar lograr un objetivo o un sueño que en ese momento era ser futbolista. Siempre he mencionado que estoy agradecido con ellos".

Además, en el marco del duelo de Tigres y Cruz Azul de Guard1anes 2020, Aquino aprovechó el momento para enviar un mensaje a los aficionados cementeros y a la gente que le ha tendido la mano a lo largo de su carrera.

"Pedirles una disculpa si se sintieron ofendidos y si los ofendí. El respeto que yo les tengo siempre lo había demostrado, sin duda alguna. Hoy en día que me siento identificado con Tigres, es algo diferente y hoy en día si me siento muy estable así me siento muy identificado. Quiero mucho al equipo y a la gente que me ha brindado la confianza en mi regreso del futbol europeo a esta institución que tanto me ha dado eso no significa que tengo que faltarle respeto", finalizó.