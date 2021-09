" No fue justo (el resultado) por lo que generaron los dos equipos, merecimos el triunfo, pero esto no es de merecer, si erramos las situaciones como nos pasó se hace difícil volcar el juego a tu favor y si lo acompañas con un error defensivo llega este resultado, hay que trabajar el tema de la definición, no concretamos a las situaciones y ahí está nuestro gran pecado", expresó.