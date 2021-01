“Vamos con la mayor seriedad posible y la mayor responsabilidad, la mejor actitud es nuestra presentación en casa y si bien es cierto que no nos pueda acompañar la gente queremos dejar una buena imagen, mejor que la que el otro día dimos. El rival obliga por la caja de resonancia que esto conlleva y la magnitud de la institución rival, los tamaños de su cuerpo técnico y de su entrenador, eso es lo que haremos desde el minuto uno. Trataremos de neutralizarlos y de ganar”, dijo el vasco en conferencia de prensa.

“Los técnicos tenemos un funcionamiento que termina cuando el árbitro silba. No es tangible la responsabilidad que tenemos en el resultado final y claro Solari y yo coincidimos en España, seguramente me tocó enfrentarlo, yo como entrenador, pero eso ustedes se encargan de aderezar el compromiso, nosotros hacemos nuestra labor de técnico de tratar de ser mejor que el otro y da la casualidad de que los venimos del otro lado del charco. no saludaremos cariñosamente y ya está lo demás es menester de los jugadores”, añadió Aguirre.