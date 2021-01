Rayados inicia este sábado su camino en el Guard1anes 2021 y el estratega del equipo, Javier Aguirre, avisó que no aún no es momento de ver un accionar espectacular de parte de su escuadra, pues plasmar la idea de juego que él pretende es algo que toma tiempo.

"Si alguien pretende que hagamos cosas maravillosas y ganemos 8-0 el primer partido pues lamento decepcionarlos pero no es fácil, no es sencillo, trazamos un camino que inició hace unos días y que finalizará cuando termine la Jornada 17 y esto no es otro que conseguir un boleto a la Liguilla", dijo.

Además, señaló que ya tiene definido su primer once titular y aunque no adelantó a los integrantes, sí indicó que Nico Sánchez y Dorlán Pabón serán los extranjeros que no tendrá participación ante Atlas.

"Está decidido el equipo, me costó porque hay una competencia interna bárbara brutal, de hecho hace 20 años no estaba esta regla de los extranjeros por lo tanto ya genera un problema sano de quitar a uno o dos que entrenaron como los demás y ya por reglamento quitar a dos para el DT es injusto, es injusto para el jugador que hace su mejor esfuerzo y si no hay lesión o contagio tienes que prescindir de dos jugadores, uno es Nico y el otro es Dorlan quien se queda en casa. Hasta hoy tuve dudas con dos puestos, pero al final son retos que tenemos los entrenadores y eso está muy bien", agregó.

Aguirre dejó en claro que tiene en cuenta a sus cuatro delanteros centros, no solo a Rogelio Funes Mori o Vincent Janssen, y que no descarta jugar con más de uno de ellos de arranque.

"El buen jugador puede jugar en cualquier posición, no le importa jugar con uno o dos, delante o detrás, Ake Loba lo incluyo e incluso a Platanito Alvarado que está un escalón debajo en cuanto a experiencia, no en calidad, estos cuatro delanteros pueden jugar uno detrás del otro, pueden jugar en la misma línea, uno más tirado al costado, pueden venir uno arriba otro abajo, no hay limitantes para los jugadores en ese sentido, no hay un esquema táctico que diga 'tú eres delantero centro y no te vas a mover', eso no existe. El jugador tiene que entender que hay que jugar de una forma cuando se tiene la pelota y de otra cuando no se tiene. Estos jugadores son compatibles para jugar juntos", apuntó.

El Monterrey visitará al Atlas este sábado a las 18:00 ET en el Estadio Jalisco.