Javier Aguirre niega castigo a Rayados en los entrenamientos

Tras el empate frente a León, Javier Aguirre aclaró que Rayados no ha parado de entrenar para mantenerse lo mejor posible físicamente, ya que cuando enfrenten a Cruz Azul el sábado, habrán disputado cinco partidos en 14 días.

“El equipo perdió y entrenó, empatamos y entrenamos, ganamos y entrenamos. No es castigo, sólo es para estar bien físicamente, no es fácil, pero con la fecha doble y esta se nos cargó la mano y por eso estamos entrenando. No es castigo y es un método de trabajo que ya estaba contemplado”, explicó el Vasco al finalizar el partido pendiente de la Jornada 3.

Aguirre dijo que el León del primer tiempo lo hizo recordar al equipo que se coronó en la Liga MX hace unos meses, y consideró que su equipo se tardó en conectarse el partido.

“Nos hicieron un daño muy fuerte la primera parte y el equipo no encontró respuesta, no estuvimos. Nos fuimos satisfechos los primeros 45 minutos, porque no puedes ser un equipo que no meta las manos, en la segunda parte lo logramos. Estamos en la lucha, no somos nuevos y hay que seguir.

“Ajustamos algún parado del equipo, algunas cosas que no se estaban haciendo y confiamos más en nuestras posibilidades. Una cosa es que León te quite la pelota, ya sabía que era buen equipo, pero no lo había sufrido. Después ellos ya no estuvieron tan cómodos en el campo y por lo menos te vas satisfecho de que tienes equipo, pero tardamos meternos en el partido”, indicó.

El ‘Vasco’ Aguirre se reencontró en el terreno de juego con Nacho Ambriz, quien fue su auxiliar durante seis años en España cuando dirigía al Osasuna y Atlético de Madrid.

“El reencuentro con Nacho fue fantástico, tenemos una amistar profunda de hace muchísimos años, nos queremos y nos respetamos. Lo considero un entrenador espectacular de pies a cabeza, nos deseamos lo de siempre, lo mejor”, contó.