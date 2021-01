Javier Aguirre gana en su regreso a México pero no queda conforme

Arrancar con triunfo en el Guardianes 2021 no fue suficiente para Javier Aguirre, quien reconoció que no le gustó el desempeño del Monterrey a pesar de que se impusieron 0-2 al Atlas en el Jalisco. El estratega lamentó que su equipo no fue más atrevido en el encuentro, incluso se sintió superado por el rival que se quedó con diez jugadores por la expulsión de José Abella.

“Con el resultado, nada más, fue lo rescatable el resultado. No estoy contento, no supimos jugar bien el partido, fuimos un equipo ordenado, serio, eso, serio, pero no podemos desaprovechar las ocasiones que tuvimos, tenemos que ser más atrevidos, nos faltó ser más atrevidos con la pelota, ellos fueron mejores con diez.

“No me gustó, no me gustó el equipo, con la pelota éramos demasiado predecibles, muy lentos, lo que más me cuesta es que no fuimos atrevidos, preferíamos el toque fácil, tenemos muchas cosas qué hacer, desde luego empezar ganando es mejor que jugar muy bien y perder”, dijo en conferencia de prensa.

El 'Vasco' aseguró que fue hasta que marcaron la segunda anotación cuando finalmente se sintió tranquilo en el partido e incluso tucvo la oportunidad de dar minutos a otros futbolistas, pero no se olvidó de que le cedieron la iniciativa a los rojinegros, por lo que recalcó que llevarse la victoria fue lo mejor de la noche.

“Al caer el segundo gol eso me tranquilizó, dos goles de diferencia me permitían darle oportunidad a unos jugadores y que salieran los que debían salir. Dejamos crecer en aspecto de conducción de balón, dinámica de juego, debemos intentar hacer algo mejor. Los que entran la dan un poco de dinámica. Los tres puntos es lo mejor de todo”, comentó el estratega de Rayados.