Ivo Basay: “Necaxa hubiera llegado lejos en la Copa Libertadores”

El exfutbolista e icono chileno del Necaxa , Ivo Basay , actual entrenador del Palestino de la Primera División de Chile , recordó el gran equipo de los Rayos en su momento y no dudó en decir que pudo haber llegado lejos en la Copa Libertadores.

“A mí no me queda la menor duda, nos tocó llegar a Semifinales con Colo Colo, perdimos una Final. El equipo era muy bueno el de Colo Colo, pero no era tan bueno como el Necaxa y ahí te da un parámetro.