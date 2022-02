'Bam Bam' Zamorano revela el motivo por el que aceptó fichar con América

“ Mi corto circuito ocurrió cuando llegó el entrenador Marco Tardelli y perdí esa felicidad que tenía por jugar y tenía que recuperarla, y si no era en Europa, tenía que recuperarla en un país donde me sintiera cómodo, de ahí me llamó Fabián Estay, me dijo que había una posibilidad, yo al principio pensé que esa posibilidad era muy lejana, pero terminé yendo a México y no me equivoqué, recuperé mi esencia, la esencia de volver a ser feliz en una cancha de futbol.