Liga MX Israel Reyes despierta interés de equipos en Europa, incluyendo a la Roma El jugador de las Águilas del América tiene proyección internacional de cara a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Video ¿Isra Reyes a Europa? Esto es lo que se sabe

Israel Reyes, jugador del Club América, ha despertado recientemente el interés de algunos equipos en el futbol europeo, entre ellos, la Roma, de la Serie A de Italia.

Acorde con Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, la 'Loba' podría tener en órbita al lateral mexicano, una de las piezas fundamentales del América en el presente Torneo Clausura 2026.

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Además de la Roma, otros equipos dentro del futbol europeo estarían interesados en la posibilidad de contratar a Israel Reyes. Por si fuera poco, el lateral tendrá proyección importante ya que se perfila a disputar la Copa Mundial de la FIFA 26 con la Selección Mexicana.

Israel Reyes y el interés que despierta en Europa no es novedoso. De hecho, a inicios de año, algunos rumores lo ponían dentro de la órbita de la 'Loba'.

A pesar de eso, América nunca recibió ofertas formales por Reyes, tampoco hubo pláticas formales de cara a un posible traspaso para el elemento ex del Puebla.