    Liga MX

    Israel Reyes despierta interés de equipos en Europa, incluyendo a la Roma

    El jugador de las Águilas del América tiene proyección internacional de cara a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Isra Reyes a Europa? Esto es lo que se sabe

    Israel Reyes, jugador del Club América, ha despertado recientemente el interés de algunos equipos en el futbol europeo, entre ellos, la Roma, de la Serie A de Italia.

    Acorde con Zaritzi Sosa, reportera de TUDN, la 'Loba' podría tener en órbita al lateral mexicano, una de las piezas fundamentales del América en el presente Torneo Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Además de la Roma, otros equipos dentro del futbol europeo estarían interesados en la posibilidad de contratar a Israel Reyes. Por si fuera poco, el lateral tendrá proyección importante ya que se perfila a disputar la Copa Mundial de la FIFA 26 con la Selección Mexicana.

    Israel Reyes y el interés que despierta en Europa no es novedoso. De hecho, a inicios de año, algunos rumores lo ponían dentro de la órbita de la 'Loba'.

    A pesar de eso, América nunca recibió ofertas formales por Reyes, tampoco hubo pláticas formales de cara a un posible traspaso para el elemento ex del Puebla.

    En caso de que se logre un traspaso, el Puebla, anterior equipo de Reyes, recibiría un porcentaje de la operación, según se acordó cuando fue el fichaje de Reyes por el América.

    Relacionados:
    Liga MXAméricaIsrael Reyes

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX