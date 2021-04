Chivas buscan ser perfectos para vencer a Cruz Azul

“Somos los principales culpables (los jugadores), muchas veces se quita a una persona por culpa de los jugadores, no estamos siendo justos, en lo personal no me gusta, pero son decisiones de la directiva, pero uno debe analizar todo lo que lleva a no tener un buen torneo, saber que no solo es decir ‘voy a jugar un partido más’, es analizar bien, estar comprometido y saber que en la jugada de alguno puede cambiar el trabajo de otra gente, oportunidades hay pocas y tenemos que aprovecharlas. Estamos en deuda con la afición, directiva y cuerpo técnico, han sido muy transparentes, han tratado de poner siempre lo mejor porque ellos siempre se han comportado de muy buena manera”, señala Brizuela.