Irarragorri acepta que jugar el Clausura 2020 en una sola sede sí fue opción

El presidente de Santos , Alejandro Irarragorri , reconoció que disputar los 63 encuentros restantes del torneo en una sede unificada sí estuvo sobre la mesa, sin embargo, la propuesta no se pudo llevar a buen puerto.

"Todos entendemos la infraestructura de nuestro país. No la tenemos tan sencilla, pero ese proyecto sí se trabajó, pero no se pudo lograr, por varias razones, sí económicas, pero sobre todo sanitarias, fue una opción porque todos queremos que siga, pero hay contratiempos", afirmó, al tiempo que admitió que aún no encuentran una posible solución.